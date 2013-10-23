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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 15:26 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑创近两个月新高，投资人偏好流动性更强的货币

路透伦敦10月23日 - 英镑兑欧元周三跌至接近两个月低位，因部分投资者削减英镑多头仓位，转而买入流动性更强的货币。

欧元兑英镑 上涨0.4%，报0.8524英镑，为8月底以来最高水平。近期阻力位在200日移动均线0.8534英镑。

交易商表示，欧元/英镑走高是由于英镑兑瑞郎 的卖盘。(完)

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