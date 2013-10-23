台湾债市：五年券殖利率放量收跌至近三个月低位，因美QE暂难退场

* 殖利率曲线全线走跌 * 五年债明日或测1.07% * IRS利率亦随之走低 * 明日指标五年债区间估1.07-1.10% 路透台北10月23日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周三放 量收跌至近三个月低位。美国9月非农数据意外疲弱，令市场对QE(量化宽松)今年退场的疑 虑烟消云散，台债随美债殖利率反应走低，空单回补认输，空手亦有进场，且除热券外，冷 券成交亦多，上演近来难得的热络行情。 市场交易员指出，台债市场此前方向较为胶着，但在上日20年券标售寿险买盘略有回温 ，美债市场反应亦大的情况下，空方及观望的空手都难抵市场多头旺盛气氛，等于上演了轧 空行情。不过五年债自9月底来最多已下跌逾12基点，殖利率下行阻力料不小，仍将以今晚 美债走势为依归。 〞虽然QE退场看来是延后了，但并不是永远不退，后市还是有一些追价风险。〞一位证 券商交易员表示。 五年公债热券殖利率 今日盘中创一个月低位，落在1.0780%，前低为9月24 日报1.05%；收盘1.08%则创近三个月低位，前低为7月29日报1.0722%。 美国公债收益率周二降至三个月最低，此前数据显示9月非农就业岗位增幅为15个月最 弱，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的预期降温。指标10年期公债 US10 YT=RR尾盘升25/32，收益率报2.518%，为7月24日来最低，当日大跌9个基点。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -3.44 1.0800 1.0780-1.0925 235.5 10 102/10 -4.40 1.6000 *1.5925-1.6200 65.0 *表示该券交易以来低位 交易员指出，今日五年债在1.08%附近有多空交战的味道，美债10年券在亚洲盘也在2.5 0%附近多空对峙，目前看来市场在今日消化完逊于预期的非农数据后，还是会回归筹码面考 量，但短期气氛翻空不易，殖利率或盘整缓下，明天有机会先测1.07%。 除五年债外，今日10年券102/10 殖利率同样放量走跌。该券本来流动性不 佳，今日却有65亿台币的成交量，吸引银行买盘进驻。交易员称，由于短券及长券养券利润 不差，在行情偏多的情况下，加深银行端的持券意愿。 〞10年券到这个位置上档危险大一些，接下来要看美国财报好不好。〞一外资银行交易 员称。 同样受到美债殖利率走低的带动，台湾台币换利交易(IRS) 今天也出现一波避 险空单的停损回补，令各年期利率均一致下行。五年期IRS成交利率自上日尾盘的1.26%下滑 至今日的1.22%附近，此前一段时间在1.27-1.30%附近僵滞。 今晚美国没有特别重要的数据发布，但由于9月积压的数据较大，10月财报及新的数据 又公布在即，交易员认为仍应谨慎对待，不会盲目追价。美国10月非农数据预计于11月上旬 发布。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6000 5 102/11 1.0800 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)