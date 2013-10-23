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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 15:34 BJT

台湾债市：五年券殖利率放量收跌至近三个月低位，因美QE暂难退场

* 殖利率曲线全线走跌
    * 五年债明日或测1.07%
    * IRS利率亦随之走低
    * 明日指标五年债区间估1.07-1.10%

    路透台北10月23日 - 台湾指标五年公债102/11  殖利率周三放
量收跌至近三个月低位。美国9月非农数据意外疲弱，令市场对QE(量化宽松)今年退场的疑
虑烟消云散，台债随美债殖利率反应走低，空单回补认输，空手亦有进场，且除热券外，冷
券成交亦多，上演近来难得的热络行情。
         
    市场交易员指出，台债市场此前方向较为胶着，但在上日20年券标售寿险买盘略有回温
，美债市场反应亦大的情况下，空方及观望的空手都难抵市场多头旺盛气氛，等于上演了轧
空行情。不过五年债自9月底来最多已下跌逾12基点，殖利率下行阻力料不小，仍将以今晚
美债走势为依归。
    
    〞虽然QE退场看来是延后了，但并不是永远不退，后市还是有一些追价风险。〞一位证
券商交易员表示。
    
    五年公债热券殖利率 今日盘中创一个月低位，落在1.0780%，前低为9月24
日报1.05%；收盘1.08%则创近三个月低位，前低为7月29日报1.0722%。    
    
    美国公债收益率周二降至三个月最低，此前数据显示9月非农就业岗位增幅为15个月最
弱，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的预期降温。指标10年期公债 US10
YT=RR尾盘升25/32，收益率报2.518%，为7月24日来最低，当日大跌9个基点。 
    
         收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                   幅                             
 年期      期别                 (基点                             (亿台币)
                                    )                             
    5    102/11                 -3.44     1.0800   1.0780-1.0925     235.5
   10    102/10                 -4.40     1.6000  *1.5925-1.6200      65.0
    *表示该券交易以来低位
    
    交易员指出，今日五年债在1.08%附近有多空交战的味道，美债10年券在亚洲盘也在2.5
0%附近多空对峙，目前看来市场在今日消化完逊于预期的非农数据后，还是会回归筹码面考
量，但短期气氛翻空不易，殖利率或盘整缓下，明天有机会先测1.07%。
    
    除五年债外，今日10年券102/10            殖利率同样放量走跌。该券本来流动性不
佳，今日却有65亿台币的成交量，吸引银行买盘进驻。交易员称，由于短券及长券养券利润
不差，在行情偏多的情况下，加深银行端的持券意愿。
    
    〞10年券到这个位置上档危险大一些，接下来要看美国财报好不好。〞一外资银行交易
员称。
    
    同样受到美债殖利率走低的带动，台湾台币换利交易(IRS)        今天也出现一波避
险空单的停损回补，令各年期利率均一致下行。五年期IRS成交利率自上日尾盘的1.26%下滑
至今日的1.22%附近，此前一段时间在1.27-1.30%附近僵滞。
    
    今晚美国没有特别重要的数据发布，但由于9月积压的数据较大，10月财报及新的数据
又公布在即，交易员认为仍应谨慎对待，不会盲目追价。美国10月非农数据预计于11月上旬
发布。
  
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6000
          5      102/11                       1.0800
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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