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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,259亿韩元，连续39天买超

路透首尔10月23日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,259亿韩元，连续第39个交易日买超，期间累计买超13.015万亿(兆)韩元(122.7亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月23日 225.9 -351.6 127.8

10月22日 156.1 -6.7 -131.4

10月21日 194.2 -201.9 14.7

10月18日 305.8 -162.8 -127.6

10月17日 293.2 -232.8 -31.8

10月16日 208.1 -138.1 -40.3

10月15日 323.3 -69.2 -184.3

10月14日 196.6 -243.9 57.0

10月11日 284.1 129.5 -275.0

10月10日 161.2 -310.6 158.6

10月8日 441.2 -430.9 27.0

10月7日 224.6 -163.2 -44.9

10月4日 422.0 -247.8 -152.2

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

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本月以来 3,850.6 -2,684.0 -729.3

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今年以来 4,442.4 2,603.4 -5,256.6

--------------------------------------------- (完)
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