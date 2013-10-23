表格：外资在韩国股市买超2,259亿韩元，连续39天买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月23日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,259亿韩元，连续第39个交易日买超，期间累计买超13.015万亿(兆)韩元(122.7亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月23日 225.9 -351.6 127.8
10月22日 156.1 -6.7 -131.4
10月21日 194.2 -201.9 14.7
10月18日 305.8 -162.8 -127.6
10月17日 293.2 -232.8 -31.8
10月16日 208.1 -138.1 -40.3
10月15日 323.3 -69.2 -184.3
10月14日 196.6 -243.9 57.0
10月11日 284.1 129.5 -275.0
10月10日 161.2 -310.6 158.6
10月8日 441.2 -430.9 27.0
10月7日 224.6 -163.2 -44.9
10月4日 422.0 -247.8 -152.2
10月2日 226.7 -226.7 21.0
10月1日 187.5 -27.4 -148.0
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本月以来 3,850.6 -2,684.0 -729.3
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今年以来 4,442.4 2,603.4 -5,256.6
--------------------------------------------- (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。