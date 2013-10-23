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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 15:34 BJT

韩国债市：公债价格上扬，因美国疲弱数据引发FED延后减码购债的预期

路透首尔10月23日 - 韩国公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)创下近一个半月来最大跌幅，因美国疲弱就业数据引发外界预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将延迟缩减购债计划。

10年期公债收益率 下跌9.0个基点，录得9月9日以来最大单日跌幅。12月三年期公债期货 收高0.17点，报106.07。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.07 105.90

10年期公债收益率 3.35% 3.44%

五年期公债收益率 3.02% 3.09%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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