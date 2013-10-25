香港房地产：第三季私人住宅落成量按季大升，未来三、四年供应增至7.2万个

路透香港10月25日 - 香港运输及房屋局周五估计，未来三、四年，可提供的私人住宅单位数目为7.2万个，较二季末预估的7万个增加2,000个，该数字是七年以来高位。

政府公布，今年第三季私人住宅落成量为2,900个，按季虽增加1.23倍，但按年则减少24%。综合今年1-9月私人住宅落成量为4,400个，比去年同期的6,100个低28%。

根据差饷物业估价署的估计，2013年全年将有13,551个私人住宅单位完工，即今年首九个落成量只占全年的约三分之一；即大部份单位将于第四季才落成。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，7.2万个供应量(平均每年1.8万个)是28个季度(七年)的新高，迫近历史高位(7.3万个)。随着上届政府主动卖地，相信2014年起，数字将可迫近8万个的水平。

施工量方面，第三季为2,900个，均较第二季和去年同季分别6,600个及5,900个为少。

截至9月底，已落成但仍未售出的住宅单位数目维持于6月底时的4,000个；已预售单位为6,000个。至于已批出土地并可随时动工的项目涉及1.7万个单位，比二季末的1.6万个增加1,000个，是历史性的高位。

据中原地产数据，首三季私人住宅销售5,873个。第二季及第三季分别只有1,458个及1,557个。反映政府楼市“辣招”打击销售。第四季发展商减价促销兼补贴印花税，促销成功。但时间所限，估计全年销售量约有8,000个，是历史新低。

黄良昇表示，如果2014年一手销售全年不足1万个，将落后于政府主动卖地建私人住宅的目标（每年提供可兴建2万个私人住宅的土地），现楼货尾（已推出但未售出的剩余单位）数字势必推高。（完）

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