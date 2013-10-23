版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 16:20 BJT

香港股市：恒指收低1.4%，受中国可能收紧流动性的疑虑拖累

路透香港10月23日 - 香港股市周三收低，受中国股市疲弱的拖累。中国短期货币市场利率早盘中段大涨，加深市场担心央行可能很快就要收紧流动性。

恒生指数 收低1.4%至23,000点，是10月10日以来最低收位。恒生国企指数 下跌1.8%，创下8月28日以来最大单日跌幅。

两大指数今日均开高但收在低点附近，是港股未来可能更进一步下跌的利空信号。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐