金属期市：伦铜从近一个月高点下滑，因交易商了结获利

0723GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7268.00 -65.00 -0.89 -8.34

上海期铜 52100 -110 -0.21 -9.67

COMEX期铜 3.31 -0.03 -0.79 --

LME期铝 1874.00 -5.00 -0.27 -9.51

上海期铝 14395 30 +0.21 -6.19

LME期锌 1952.75 -9.25 -0.47 -5.37

上海期锌 15040 -505 -3.25 -3.25

LME期镍 14742.00 -108.00 -0.73 -14.07

LME期铅 2187.00 -18.00 -0.82 -6.54

上海期铅 14430.00 -35.00 -0.24 -5.38

LME期锡 23040.00 -160.00 -0.69 -1.54

LME/上海套利价差^ -346

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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