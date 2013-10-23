标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3757 1.3780 -0.17 +4.27 1.3194 美元/日圆 97.24 98.13 -0.91 +12.11 86.74 欧元/日圆 133.74 135.20 -1.08 +16.85 114.45 美元/瑞郎 0.8947 0.8946 +0.01 -2.27 0.9155 英镑/美元 1.6162 1.6234 -0.44 -0.55 1.6251 美元/加元 1.0332 1.0284 +0.47 +4.14 0.9921 澳元/美元 0.9629 0.9706 -0.79 -7.35 1.0393 新西兰元/美元 0.8385 0.8513 -1.50 +1.23 0.8283 欧元/瑞郎 1.2310 1.2328 -0.15 +1.95 1.2075 欧元/英镑 0.8510 0.8491 +0.22 +4.88 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7773 8.7739 +0.04 +2.33 8.5777 美元/挪威克朗 5.9077 5.8967 +0.19 +6.20 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。