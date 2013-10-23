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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 16:41 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3757      1.3780       -0.17       +4.27      1.3194
 美元/日圆                            97.24       98.13       -0.91      +12.11       86.74
 欧元/日圆                           133.74      135.20       -1.08      +16.85      114.45
 美元/瑞郎                           0.8947      0.8946       +0.01       -2.27      0.9155
 英镑/美元                           1.6162      1.6234       -0.44       -0.55      1.6251
 美元/加元                           1.0332      1.0284       +0.47       +4.14      0.9921
 澳元/美元                           0.9629      0.9706       -0.79       -7.35      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8385      0.8513       -1.50       +1.23      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2310      1.2328       -0.15       +1.95      1.2075
 欧元/英镑                           0.8510      0.8491       +0.22       +4.88      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.7773      8.7739       +0.04       +2.33      8.5777
 美元/挪威克朗                       5.9077      5.8967       +0.19       +6.20      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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