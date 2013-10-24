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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:23 BJT

中国公开市场：央行今日再次空窗操作，本周净回笼580亿元

路透上海10月24日 - 业内人士周四透露，继周二零操作之后，中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作。据此计算，央行本周净回笼580亿元人民币。

自上周四起，央行公开市场首次暂停目前仅存的操作品种--逆回购，当次例行期限应为14天。本周二七天期逆回购的缺席，令央行收回逆回购这一工具的信号更加明确。

央行上周二进行100亿元的七天期逆回购后，此前周四例行的14天期逆回购操作未能如期现身。加上到期续做的55亿元三年期央票，上周公开市场净回笼额达445亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，开始对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN

公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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