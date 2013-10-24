香港个股：中海油第三季净产量按年增长17.8%，撇除尼克森产量则持平

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透香港10月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布，第三季净产量按年增长17.8%，惟不计入尼克森的产量则持平。
中海油在联交所一份声明中称，2013年7-9月净产量为103.4百万桶油当量，去年同期为87.8百万桶油当量。
同期营业收入为573.51亿元人民币，按年升17%；实现油价每桶106.26美元，按年升1.5%。
该公司年初设定2013年净产量目标338-348百万桶油当量，以中位数计与去年基本持平，不过公司其后完成收购加拿大尼克森，令产量进一步提升。
该股今天收跌0.78%，报15.28港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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