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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 16:32 BJT

中国期市：沪铜收盘小跌但仍守住52,000关口，美数据不如预期及国内股市拖累

路透北京10月23日 - 上海期货交易所的沪铜期货周三收盘小幅下滑，甫公布的美国非
农数据不及预期，加重了铜疲弱基本面前景，且今日国内股市走弱，加上国内现货消费的疲
弱拖累沪铜等工业品期货表现，沪铜最终小幅收跌。    

    沪铜主力1401合约 周三收盘下跌0.21%至52,100元人民币，而伦敦期铜周三从
近一个月高点下滑，因交易商了结获利，此前美国公布低迷的就业报告，加重了铜的疲弱基
本面前景。
    
    “工业品期货走弱，受国内股市走低拖累。而铜的现货市场升水起不来，维持贴水报价
，说明现货消费有所转淡。”上海中期铜分析师方俊锋称。
    
    中国股市沪综指周三收跌逾1%至近三周新低。
    
    不过，沪铜在52,000元一线的支撑作用仍比较明显，今日仍有7,000多手新增持仓，说
明铜市仍有资金重新入场的迹象。
    
    但他强调，铜消费季节转淡，估计短期内沪铜仍将在51,000-53,000元这一震荡期盘整
，看不到突破这一格局的因素出现。当前多空方力量相对均衡，且国内外套利窗口没有打开
，国内现货贸易商因资金面紧张亦抑制其买入的积极性。    
     
    中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或
客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情
况下，可采取单向保证金制度。 
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1401      52,100     -0.21       251,294 
          黄金(au)     1312      265.10      1.11       100,534 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,634     -0.33       864,280 
          橡胶 (ru)    1401      20,105     -2.12       168,746 
 大商所   豆粕 (m)     1401       3,611      0.11     1,582,270 
          豆油 (y)     1405       7,216      0.19       712,810 
          焦炭 (j)     1401       1,570     -0.63       251,184 
 郑商所   白糖 (sr)    1401       5,202     -0.90       400,886 
          棉花 (cf)    1405      18,685     -0.53        45,470 
 中金所   沪深300(if)  1311     2,418.8     -0.95        71,744 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
   

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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