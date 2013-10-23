中国期市：沪铜收盘小跌但仍守住52,000关口，美数据不如预期及国内股市拖累

路透北京10月23日 - 上海期货交易所的沪铜期货周三收盘小幅下滑，甫公布的美国非 农数据不及预期，加重了铜疲弱基本面前景，且今日国内股市走弱，加上国内现货消费的疲 弱拖累沪铜等工业品期货表现，沪铜最终小幅收跌。 沪铜主力1401合约 周三收盘下跌0.21%至52,100元人民币，而伦敦期铜周三从 近一个月高点下滑，因交易商了结获利，此前美国公布低迷的就业报告，加重了铜的疲弱基 本面前景。 “工业品期货走弱，受国内股市走低拖累。而铜的现货市场升水起不来，维持贴水报价 ，说明现货消费有所转淡。”上海中期铜分析师方俊锋称。 中国股市沪综指周三收跌逾1%至近三周新低。 不过，沪铜在52,000元一线的支撑作用仍比较明显，今日仍有7,000多手新增持仓，说 明铜市仍有资金重新入场的迹象。 但他强调，铜消费季节转淡，估计短期内沪铜仍将在51,000-53,000元这一震荡期盘整 ，看不到突破这一格局的因素出现。当前多空方力量相对均衡，且国内外套利窗口没有打开 ，国内现货贸易商因资金面紧张亦抑制其买入的积极性。 中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或 客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情 况下，可采取单向保证金制度。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 52,100 -0.21 251,294 黄金(au) 1312 265.10 1.11 100,534 螺纹钢 (rb) 1405 3,634 -0.33 864,280 橡胶 (ru) 1401 20,105 -2.12 168,746 大商所 豆粕 (m) 1401 3,611 0.11 1,582,270 豆油 (y) 1405 7,216 0.19 712,810 焦炭 (j) 1401 1,570 -0.63 251,184 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,202 -0.90 400,886 棉花 (cf) 1405 18,685 -0.53 45,470 中金所 沪深300(if) 1311 2,418.8 -0.95 71,744 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)