中国外汇拆借: 境内美元拆借利率持续上扬，主因人民币升值及需求向好

路透北京10月23日 - 中国境内美元拆借利率近期明显走高，且中长端升幅更为明显。交易员称实体经济向好、人民币升值步伐加快，都使得美元资金拆借需求涨高而供给趋紧，流动性趋于紧张。

他们表示，近期隔夜、一周等短端的供给相对充足，1-3个月需求旺盛，但一个月以上的资金供给较少。这导致短端拆借利率相对持稳，其他期限则明显上涨。

“最近升得是比较快，能够感受到国内需求明显增加了。城商都在求资，大行近期也在收缩供给规模。”上海一家股份行交易员说。

该交易员认为，这与近期人民币升值和流动性出现再次收紧趋势而产生的本外币联动效应有关，同时和来自外汇贷款、贸易融资等业务等拆借需求的升温也有直接关系。

上海国际货币经纪公司的拆借利率报价 中，美元隔夜拆借利率维持在LIBOR+15个基点的水平，1个月和3个月分别为LIBOR+132和+224个基点水平。

其网站上发布的周二市场交易回顾写道，当天境内外币拆借市场流动性较为均衡，隔夜美金供给充裕，中期期限方面，不跨年的2个月美元报在1.90附近有少量成交，跨年的3个月美元有卖盘报价在2.15-2.20附近，略有成交，更长期限市场仍然缺乏卖盘。

“美元拆借利率是在逐步上涨的，上周掉期大跌美元利率也一直在涨。这周掉期反弹，但应该改变不了美元利率涨势。”上海另一股份行交易员认为，实体经济上去，人民币升值预期就加强，并导致美元利率看涨。