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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 16:49 BJT

新兴汇市：亚币受美国就业数据疲软支撑，但涨势受限于中国政策疑虑

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 日圆                             97.27      98.13      +0.88     -10.77      86.79
 坡元                            1.2392     1.2357      -0.28      -1.40     1.2219
 台币                            29.425     29.466      +0.14      -0.98     29.136
 韩元                           1057.30    1060.80      +0.33      +1.26    1070.60
 泰铢*                            31.16      31.14      -0.06      -1.77      30.61
 菲律宾披索                       43.10      43.17      +0.17      -4.75      41.05
 印尼卢比                      11265.00   11292.00      +0.24     -14.51    9630.00
 印度卢比                         61.57      61.66      +0.15     -10.69      54.99
 马币                            3.1650     3.1725      +0.24      -3.38     3.0580
 人民币                          6.0833     6.0935      +0.17      +2.42     6.2303
 
    * 泰国金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 高琦)
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