台湾汇市：台币随亚币收升4.1分，因美就业数据疲软

* 美就业数据疲软令美元走弱，外资汇入 * 受央行查炒汇的影响，有外商回补美元 * 明日台币区间先看29.35-29.45 路透台北10月23日 - 台币兑美元 周三收盘小升4.1分做收，跟随多数亚币走升。因美国上日公布 疲弱的就业数据，料令美量化宽松退场时程延后，美元走疲。此外，韩元 今日盘中再创波段高位，激励 台币跟涨。 汇银人士表示，台币今日仍受到外资汇入的影响而走升，只不过，台股不涨反跌，且外资心理层面上则受 到上日央行严查炒汇外资的影响，不但先前活跃的外资保管行今日相对沈寂，盘中也见不少外商回补美元买盘 。 今日汇市交易活络，台北与元太外汇成交量能合计10.85亿美元，较上日的7.25亿美元成长49.7%。 一位本地商银交易人士表示，〞(外商)心理上受了点影响，还没买的人觉得恐怕(美元)再下去的机会也不 大，就先买了。〞 交易员预估，明日交易区间在29.35-29.45。今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间 约在29.39-29.42。 交易商也表示，目前央行的态度更应密切关注。他们表示，近期央行在市场上买卖皆有，看起来29.37-29 .38附近的价位对央行而言还可以接受，台币短线可能仍将在29.3-29.5的大区间盘整，除非后续有更明显的资 金流入，才会再推升台币升势。 台湾央行上日罕见地发布新闻稿指出，近期查获某外资疑有炒汇之嫌，已移送金管会依〞华侨及外国人投 资证券管理办法〞第11条规定处理。该规定允许外资在违反法令情节重大时，证券交易所得注销外资身份的登 记。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度再度扩大，美元看贬气氛转浓 ；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.330/29.360，上日尾盘收29.230。 数据显示，美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立 场，选择更加适当的削减购债规模的时机。 台股 周三收盘小跌0.29%。苹果 上日发表轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，但供应商涨 跌互见；台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.20亿台币，连15日买超633.38亿。 美元兑欧元周三亚洲盘中创下两年新低，因此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事 会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。 本周重要数据及事件仍有：周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人数、韩国第三季GDP 初值;周五美国公布9月耐久财订单。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.425 29.466 29.330-29.469 29.460 8.61 5.19 元太外汇经纪公司 29.415 29.455 29.345-29.415 29.379 2.24 2.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.060/-0.045 美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.250/-0.220 (完)