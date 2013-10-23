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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 16:48 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升4.1分，因美就业数据疲软

* 美就业数据疲软令美元走弱，外资汇入
    * 受央行查炒汇的影响，有外商回补美元
    * 明日台币区间先看29.35-29.45

    路透台北10月23日 - 台币兑美元 周三收盘小升4.1分做收，跟随多数亚币走升。因美国上日公布
疲弱的就业数据，料令美量化宽松退场时程延后，美元走疲。此外，韩元 今日盘中再创波段高位，激励
台币跟涨。
    
    汇银人士表示，台币今日仍受到外资汇入的影响而走升，只不过，台股不涨反跌，且外资心理层面上则受
到上日央行严查炒汇外资的影响，不但先前活跃的外资保管行今日相对沈寂，盘中也见不少外商回补美元买盘
。
    
    今日汇市交易活络，台北与元太外汇成交量能合计10.85亿美元，较上日的7.25亿美元成长49.7%。
    
    一位本地商银交易人士表示，〞(外商)心理上受了点影响，还没买的人觉得恐怕(美元)再下去的机会也不
大，就先买了。〞
    
    交易员预估，明日交易区间在29.35-29.45。今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间
约在29.39-29.42。    
    
    交易商也表示，目前央行的态度更应密切关注。他们表示，近期央行在市场上买卖皆有，看起来29.37-29
.38附近的价位对央行而言还可以接受，台币短线可能仍将在29.3-29.5的大区间盘整，除非后续有更明显的资
金流入，才会再推升台币升势。
    
    台湾央行上日罕见地发布新闻稿指出，近期查获某外资疑有炒汇之嫌，已移送金管会依〞华侨及外国人投
资证券管理办法〞第11条规定处理。该规定允许外资在违反法令情节重大时，证券交易所得注销外资身份的登
记。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度再度扩大，美元看贬气氛转浓
；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.330/29.360，上日尾盘收29.230。  
          
    数据显示，美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立
场，选择更加适当的削减购债规模的时机。 
        
    台股 周三收盘小跌0.29%。苹果 上日发表轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，但供应商涨
跌互见；台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.20亿台币，连15日买超633.38亿。 
     
    美元兑欧元周三亚洲盘中创下两年新低，因此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事
会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。 
    
    本周重要数据及事件仍有：周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人数、韩国第三季GDP
初值;周五美国公布9月耐久财订单。
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                        报价                                    亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.425     29.466    29.330-29.469   29.460    8.61    5.19
                                                                        
 元太外汇经纪公司  29.415     29.455    29.345-29.415   29.379    2.24    2.06
                                                                        
 
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 美元/台币一个月期         -0.070/-0.060       -0.060/-0.045
 美元/台币六个月期         -0.270/-0.240       -0.250/-0.220
 (完)
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