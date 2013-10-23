亚洲橡胶：TOCOM期胶降至近两周低位，因沪胶趋软且日圆走强

日圆走强，通常会促使投资者在TOCOM沽出橡胶期货。

“信贷收紧的担忧导致上海市场疲软，打压了橡胶价格，下午日圆上涨则进一步增加压力，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu表示。

中国官方周二表示担心大量信贷可能引发通胀，一份报告显示房价增幅创近三年高点，在大城市的涨幅达到两位数。

上海期交所交投最活跃的橡胶1月合约 跌435元人民币至每吨20,105元人民币。

新加坡商品交易所近月11月合约 最新报每公斤231.0美分，跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 李婷仪)