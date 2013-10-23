中国债市：利率互换续升交投较活跃，因回购利率大涨

路透上海10月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三延续小升走势，因资金面转紧，回购利率大幅跳涨，导致IRS短端升幅甚于长端，部分机构预期至月末前资金仍将偏紧，IRS交易机会显现，场内交投较活跃。

“IRS今天维持小幅上行，因为资金紧，回购利率上的多，1年Repo上了1-3个点，长端大概1个点吧。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，此前IRS跟随回购利率出现一波下行，但本周以来，由于央行中性偏谨慎态度较为明确，导致机构对短期资金趋紧预期较强，回购利率仍存一定上行可能，IRS交易机会浮现，交投较此前热络。

“因为今天到下午还有很多机构没借到钱，现在甚至有人认为明天(公开市场)会出正回购，个人认为(公开市场)会继续不做吧，正回购估计要等下个月财政投放以后出。”他称。

中国银行间市场周三主要回购 利率涨幅明显，其中隔夜资金涨幅逾70bp，七天及14天涨幅亦超40bp。市场人士表示，财税缴款因素持续发酵，且月末渐行渐近，不少机构资金需求逐步升温，一致推高回购利率。

自上周四以来，中国央行公开市场先后暂停了14天和七天期的逆回购操作，周三公开市场一级交易商仍如常被允许上报正/逆回购和央票需求，但交易员多表示，从政策连续性角度来说，明日公开市场操作继续空窗的可能性较大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.0100/4.1100 4.0171/4.0871 4.1000/4.1713 4.2175/4.3000 4.2100/4.4850

上日 3.9500/4.0500 3.9875/4.0675 4.0750/4.1550 4.1950/4.2875 4.2047/4.4527

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0600/+0.0600 +0.0296/+0.0196 +0.0250/+0.0163 +0.0225/+0.0125 +0.0053/+0.0323

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。