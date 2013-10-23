中国债市：现券收益率节节攀高，新债供给压力未消资金面雪上加霜

路透上海10月23日 - 中国银行间债市周三现券收益率仍持续攀高，新债供给压力未消，且定位偏高局面难扭转，此前尚属宽松的资金面又受到缴税等因素影响转而趋紧，现券颓势雪上加霜。

交易员指出，目前市场心态十分疲弱，而近期政策面和基本面暂时难有亮点显现，债市要摆脱疲弱态势仍有待时日。

“还比较弱，（收益率）上了能有2-3个基点（bp）吧，短期也看不到什么利好，也很难转好，”上海一券商交易员称。

财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率符合预期。交易员称，虽然10年国债收益早已进入历史高端，然投资需求仍偏弱，债市短期积重难返，导致近期新债发行利率节节上探。

银行间市场周三主要回购利率 涨幅明显，其中隔夜品种涨幅逾70bp，七天及14天涨幅亦超40bp。市场人士表示，财税缴款因素持续发酵，且月末渐行渐近，不少机构资金需求逐步升温，一致推高回购利率。

二级市场上，剩余期限9.59年的固息国债130011券 最新报价收益率为4.20%/4.10%，上日尾盘在4.17%/4.08%。

五年期国债期货主力合约 收报93.812元人民币，涨0.056元，或0.06%，成交1,846手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.8005 4.0495

上日 3.0819 3.5753

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7663/3.7100

国债参考率报价 3.5800/3.5033

金融债参考率报价 4.4789/4.4178 (完)

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