重发-《全球汇市》美元下跌，美联储将缩减购债计划的预期消散

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3754 1.3780 -0.19 +4.24 1.3194 美元/日圆 97.26 98.13 -0.89 +12.13 86.74 欧元/日圆 133.77 135.20 -1.06 +16.88 114.45 美元/瑞郎 0.8953 0.8946 +0.08 -2.21 0.9155 英镑/美元 1.6138 1.6234 -0.59 -0.70 1.6251 美元/加元 1.0333 1.0284 +0.48 +4.15 0.9921 澳元/美元 0.9623 0.9706 -0.86 -7.41 1.0393 新西兰元/美元 0.8383 0.8513 -1.53 +1.21 0.8283 欧元/瑞郎 1.2316 1.2328 -0.10 +2.00 1.2075 欧元/英镑 0.8521 0.8491 +0.35 +5.02 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7826 8.7739 +0.10 +2.39 8.5777 美元/挪威克朗 5.9127 5.8967 +0.27 +6.29 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。