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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 17:06 BJT

重发-《全球汇市》美元下跌，美联储将缩减购债计划的预期消散

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3754      1.3780       -0.19       +4.24      1.3194
 美元/日圆                            97.26       98.13       -0.89      +12.13       86.74
 欧元/日圆                           133.77      135.20       -1.06      +16.88      114.45
 美元/瑞郎                           0.8953      0.8946       +0.08       -2.21      0.9155
 英镑/美元                           1.6138      1.6234       -0.59       -0.70      1.6251
 美元/加元                           1.0333      1.0284       +0.48       +4.15      0.9921
 澳元/美元                           0.9623      0.9706       -0.86       -7.41      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8383      0.8513       -1.53       +1.21      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2316      1.2328       -0.10       +2.00      1.2075
 欧元/英镑                           0.8521      0.8491       +0.35       +5.02      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.7826      8.7739       +0.10       +2.39      8.5777
 美元/挪威克朗                       5.9127      5.8967       +0.27       +6.29      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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