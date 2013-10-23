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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 20:35 BJT

表格：美国9月进口物价较前月上升0.2%，出口物价较前月增长0.3%

路透10月23日 - 美国劳工部周三公布，美国9月进口物价较前月上升0.2%，预估亦为升0.2%。9月出口物价较前月增长0.3%，预估持平。

9月出口物价较上年同期下滑1.6%，创2012年6月以来最大降幅。

9月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

9月　 8月 (前值) 13年9月/12年9月

进口物价 0.2 0.2 持平 -1.0

出口物价 0.3 -0.5 -0.5 -1.6 (完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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