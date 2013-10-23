《中国新债预测》农发两期债结果料续弱势，供给高峰未过资金跳涨又加压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 招标品种：农发行一年和三年期固息债
* 招标时间：周四(24日)10:00-11:00
* 招标金额：一年和三年期各为至多100亿元人民币
* 预测区间：4.55%-4.65%；4.85%-4.96%
* 预测均值：4.61%；4.90%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透北京10月23日 - 中国农业发展银行周四将招标发行两期固息债，期限一年和三年。路透调查显示，近期差不多天天露面的主要利率新债供给高峰还没过去，资金价格的跳涨又来施压，债市短期积重难返，预计明日农发新债将延续近日的弱势，机构中标利率预测均值分别落于4.61%和4.90%。
“长久期风险大，再说短久期的利率也不错。不过结果我们还是看高，资金紧，新债也还是供过于求，”东北地区一银行交易员称。
北京一大型券商交易员则表示，市场缺乏赚钱效应，故虽机构多认为当前债券收益率挺高，但参与其中的机构并没有特别积极；财税缴款发酵，致市场流动性趋收敛，料明日新债需求仍一般。
北京一国有大行交易员则一改最近大幅看空的观点，“现在的收益水平，不是最高，也是次高了。”
银行间市场周三主要回购 利率涨幅明显。市场人士表示，财税缴款因素持续发酵，且月末渐行渐近，不少机构资金需求逐步升温，一致推高回购利率。虽然9月外汇占款数据增多对流动性存在补充可能性，但机构对其增长的可持续性仍存疑，短期流动性预期谨慎心态难改。
财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率符合预期。交易员称，虽然10年国债收益早已进入历史高端，然投资需求仍偏弱，债市短期积重难返，导致近期新债发行利率节节上探。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新报在4.5960%和4.8501%。
二级市场上，剩余期限0.98年的进出口行固息债130327 最新报价对应收益率为4.68%/4.52%，剩余期限2.96年的农发行固息债130423 最新成交对应收益率为4.9550%。
明日新债具体条款如下：
第28期 第29期
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招标金额 至多100亿元 至多100亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标时间 10月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月30日 10月31日
发行期 10月25日-10月30日 10月25日-10月31日
上市日 11月1日 11月6日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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