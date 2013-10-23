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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 17:26 BJT

国际油市：美国原油期货创7月以来新低，受美国及中国库存疑虑打击

路透伦敦10月23日 - 美国原油期货周三欧洲盘中下跌1美元至7月以来新低，受到中国库存不断增加打击，同时市场预期美国政府周三稍晚公布的报告将显示国内库存续增。

0912GMT，美国原油期货 报在每桶97.30美元，之后一度跌至每桶97.10美元，为7月1日以来新低。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 田建华)
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