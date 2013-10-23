路透基点：中石化25亿美元贷款案协商价码出炉--RLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国石油化工股份有限公司(中石化)25亿美元五年期银团贷款的协商价码为综合收益140个基点以上。

考虑参贷的银行包括：中银香港、中国建设银行、花旗和汇丰控股。

据消息人士称，由于授信超额和价码偏低，部分银行无法参贷。

先前已报导，中石化将征询建议书发给至少10家国际性银行，要求在10月25日之前回复。

消息人士称，这笔新贷款将用于一般的营运资金。中石化过去一年一直在通过双边融资来筹集营运资金。

但消息人士称，由于许多银行对中石化的敞口已经达到限额，这笔新贷款将不容易筹措。

除了过去一年与几家往来银行签署了双边融资协议，中石化还在2012年5月获得了2.57亿美元三年期贷款，在2011年4月获得50亿美元五年期贷款。

据消息人士，在中石化今年的双边融资中，三年期融资支付的综合收益在150基点左右。

2012年的2.57亿美元三年期融资，最高综合收益为183基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150基点。这笔贷款面向台湾银行业者，是通过中国石化盛骏国际投资有限公司借入的。

2011年的50亿美元五年期贷款，最高综合收益是127基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码103基点，是通过Sinopec Canada Energy和中国石化盛骏国际投资有限公司借入的。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)