路透基点：21家银行研究电能实业分拆港灯上市案375亿港元贷款--RLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，共有21家银行正在研究加入电能实业的375亿港元(48亿美元)三年期贷款，贷款用于支持将香港电灯分拆上市。

这21家银行为：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、美银美林、中银香港、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行、花旗集团、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、三井住友银行、新加坡大华银行和Westpac Banking Corp。

消息人士指出，回覆期限为下周。

先前已报导，电能实业计划透过香港电灯(HKE)分拆上市，对港灯的持股将由100%降至30-49.9%。长江基建(CKI)持有电能实业的38.9%股权，和记黄埔透过持有长江基建的76.4%股权，亦间接持有电能实业。

IFR先前报导(9月27日)，高盛及汇丰担任港灯上市案的联席保荐人。消息人士指出，港灯上市案将在第四季集资约40-50亿美元。

港灯将以商业信托形式分拆上市，称为港灯电力投资。

港灯今年上半年获利17.4亿港元，2012年获利45.4亿港元，分别占电能实业获利的37%及47%。

消息人士指出，可能参贷的银行被要求承诺30亿港元。消息人士并称，这笔贷款的综合价码在110个基点以上。