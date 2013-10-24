版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:20 BJT

台湾债市：102/11期借券成交35.29亿台币，加权平均利率0.5804%

路透台北10月24日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率   加权平均利   可交易余  上日余额
                                                率         额  
  102/11    35.29    0.6000    0.5000       0.5804      117.0     121.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐