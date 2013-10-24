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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:19 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业买超18亿台币

路透台北10月24日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       25.00        7.00      +18.00
     票券业        0.50        1.00       -0.50
     证券业       12.00       29.50      -17.50

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