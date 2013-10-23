路透基点：五矿下属企业ONFEM提高五年期贷款规模至53亿港元--RLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国五矿集团旗下的房地产融资企业--ONFEM Finance Limited，已将五年期再融资案规模由35亿港元提高至53亿港元(6.84亿美元)。

继中银香港之后，又有三家银行加入为牵头兼簿记行(MLAB)。这三家银行为交通银行、恒生银行及中国工商银行澳门分行。

中银香港承贷20亿港元，其他三家各承贷5亿港元。

六家银行加入成为牵头行，各承贷3亿港元。这六家银行为东亚银行、彰化银行香港分行、大新银行、马来亚银行、兆丰银行国际金融业务分行、以及永隆银行。

预定下个月签约。

先前已报导，这笔分期偿还贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码287个基点，平均期限约为4.7年。

承贷5亿港元或以上者，获得综合收益306个基点，有89.3个基点的前端费，享牵头行兼簿记行头衔；承贷3-4.9亿港元者，获得综合收益300个基点，有61.1个基点的前端费，享牵头行头衔。

所筹贷款将用于一笔将于2015年5月到期的50亿港元贷款的再融资。该笔贷款2011年5月签署，由中银香港和工银亚洲牵头，利率为Hibor加码325个基点。

ONFEM在7月取得38亿港元三年期子弹式贷款，最高综合收益是285个基点，利率为Hibor加码250个基点。永隆银行担任牵头行，最初规模是30亿港元。 (完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)