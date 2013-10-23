欧洲汇市：英镑从低位反弹，受英国央行会议记录提振

欧元兑英镑 亦削减涨幅，报0.8505英镑，此前一度触及近两个月高点0.8530。短线阻力位位于200日移动均线切入位0.8534。

“会议记录对经济的看法略微乐观，并显示出决策者并不过于担心英镑升值，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

“这给英镑提供了一定支撑。虽然英镑受避险情绪影响而下跌，但我们视汇价的回落为买入时机。”

随着外界对于中国央行可能很快收紧流动性的臆测升温，冒险意愿受到冲击。这使投资者有理由减持英镑多仓，而追捧避险日圆 和瑞郎 。(完)

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