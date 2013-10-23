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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 17:48 BJT

全球贵金属：10月22日SPDR黄金持仓增加0.76%，iShares白银持仓减0.23%

路透10月23日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一增加0.76%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量减少0.23%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,238,992.6 10月22日 28,026,654.1 10月21日 212,338.6 0.76%

iShares 333,318,984.2 10月22日 334,089,777.8 10月21日 -770,793.6 -0.23%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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