CNH市场动态：即期汇价重拾创新高走势，美就业数据打消年底前QE退市预期

路透香港10月23日 - 香港离岸人民币即期汇价 经短暂歇息于周三重拾涨势，与境内人民币价格携手创新高，因美国就业数据令人失望，指向年底前量化宽松政策退市无望，美元兑多数货币走低。

市场人士表示，美元前景看疲，高息的人民币将持续吸引国际资金进驻，在央行未释出明确干预讯号前，离岸汇价料维持区间向上。

“就业数据不好，FED今年不太可能减少买债（tapering），市场卖美元/CNH的意愿更强。”一外资行人士说。

他指出，离岸人民币一早即出现抛盘，9点15分美元兑人民币中间价开得比预期略低一点，又引起市场一阵美元卖盘，令离岸汇价创下历史新高6.0815。

本地时间下午5:20时，离岸人民币 报6.0843，盘中区间在6.0815-6.0865，上日尾盘在6.0893；前次历史高点是上周触及的6.0870。

离岸人民币本月以来累计升值了约0.5%，全年累计升2.26%。境内人民币 今日收升0.16%至6.0835，中间价升0.11%至6.1330。

交易员预期，在11月三中全会前，人民币料保持稳健上升，不少投行将今年高点目标放在6.06，看起来并非遥不可及。不过，市场也会关注境内关于央行干预的任何迹象。

同时间，一年期远期外汇升水 报774/804，今日大多时间都在800点下方，上日尾盘约在775。

交易员指出，受到升值预期支撑以及离岸短率仍低，令每日资金成本在1-2点之间，预料800点可提供较好支持。不过，这一两天境内资金面受到缴税因素而略紧，市场仍会观望境内远汇点子变化，以作为交投方向。

巴克莱在一份报告中指出，预料FED将在明年3月减少买债。这是因为9月就业报告基调偏软，令该投行推迟了对FED tapering的预期。该行并表示，预期要至明年9月FED才会全然退市，较稍早预期的2014年6月延后。FED首次升息预测不变，仍在2015年6月。

中国银行间市场周三主要回购 CNREPO=CFXS 利率涨幅明显，其中隔夜资金涨幅逾70bp，七天及14天涨幅亦超40bp。市场人士表示，财税缴款因素持续发酵，且月末渐行渐近，不少机构资金需求逐步升温，一致推高回购利率。 （完）

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