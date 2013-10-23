日股业绩：日立制作所上半财年营业利润增长5.7%，优于财测

半导体设备制造商Tokyo Electron 周三也公布上半财年业绩优于自身预期，并把全年营业利润预估从180亿日圆上调至300亿日圆，指因订单强劲。

汤森路透StarMine访问21名分析师平均估计Tokyo Electron全年获利215亿日圆。Tokyo Electron上个月宣布应用材料 将收购该公司。

日立与Tokyo Electron这两家主要科技公司的业绩均优于预期，为日本财年第二季财报季良好开局。佳能 将于周四公布财报，不过分析师预计由于相机需求前景疲弱，该公司业绩可能表现平平。

日立在下周二公布完整季度业绩前，拒绝透露细节。该公司也公布了上半财年的营收、税前获利及净利。