日股业绩：日立制作所上半财年营业利润增长5.7%，优于财测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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半导体设备制造商Tokyo Electron 周三也公布上半财年业绩优于自身预期，并把全年营业利润预估从180亿日圆上调至300亿日圆，指因订单强劲。
汤森路透StarMine访问21名分析师平均估计Tokyo Electron全年获利215亿日圆。Tokyo Electron上个月宣布应用材料 将收购该公司。
日立与Tokyo Electron这两家主要科技公司的业绩均优于预期，为日本财年第二季财报季良好开局。佳能 将于周四公布财报，不过分析师预计由于相机需求前景疲弱，该公司业绩可能表现平平。
日立在下周二公布完整季度业绩前，拒绝透露细节。该公司也公布了上半财年的营收、税前获利及净利。
据规定，若公司财测与官方预估差距30%以上，公司必须揭露，因此企业准备季度财报时发布财测修正很常见。(完) (编译 张明钧/王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。