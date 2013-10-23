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债券 | 2013年 10月 23日 星期三 18:16 BJT

德国经济：政府维持2013年成长率预估0.5%不变，明年预估成长1.7%

路透柏林10月23日 - 根据德国经济部周三公布的最新预估数据，德国政府维持2013年经济成长率预估于0.5%不变，并将2014年成长率预估由1.6%小幅调升至1.7%。

以下为德国政府秋季经济预估的详细数据，内容为较上年同期变动率，括号内为2013年4月时预估数据。

2013 2014

国内生产总值 +0.5 +1.7 (+1.6)

民间消费 +0.8 (+0.6) +1.2 (+1.0)

设备投资 -1.6 (-2.2) +4.6 (+5.6)

建筑投资 +0.2 (+0.7) +4.2 (+3.1)

国内需求 +0.8 (+0.7) +1.9 (+1.6)

出口 +0.3 (+1.6) +3.8 (+5.0)

进口 +1.1 (+2.2) +4.5 (+5.3)

(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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