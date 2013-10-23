德国经济：政府维持2013年成长率预估0.5%不变，明年预估成长1.7%

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透柏林10月23日 - 根据德国经济部周三公布的最新预估数据，德国政府维持2013年经济成长率预估于0.5%不变，并将2014年成长率预估由1.6%小幅调升至1.7%。
以下为德国政府秋季经济预估的详细数据，内容为较上年同期变动率，括号内为2013年4月时预估数据。
2013 2014
国内生产总值 +0.5 +1.7 (+1.6)
民间消费 +0.8 (+0.6) +1.2 (+1.0)
设备投资 -1.6 (-2.2) +4.6 (+5.6)
建筑投资 +0.2 (+0.7) +4.2 (+3.1)
国内需求 +0.8 (+0.7) +1.9 (+1.6)
出口 +0.3 (+1.6) +3.8 (+5.0)
进口 +1.1 (+2.2) +4.5 (+5.3)
(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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