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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 18:27 BJT

路透基点：海南美兰国际机场2亿美元融资案下周进行实地考察--RLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海南美兰国际机场股份有限公司2亿美元境外融资案，数家银行已经受邀将于10月29-31日前往中国海南进行实地考察。

消息人士称，台湾合作金库负责协调本案。这笔贷款的期限可能为三年。

一名消息人士透露，目前价格谈判的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约330个基点。

香港上市公司海南美兰国际机场公布，2013年上半年营收为4.0429亿元人民币(6,650万美元)，较上年同期增长14%。净利增长20%至1.8826亿元人民币。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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