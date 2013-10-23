路透基点：海南美兰国际机场2亿美元融资案下周进行实地考察--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海南美兰国际机场股份有限公司2亿美元境外融资案，数家银行已经受邀将于10月29-31日前往中国海南进行实地考察。
消息人士称，台湾合作金库负责协调本案。这笔贷款的期限可能为三年。
一名消息人士透露，目前价格谈判的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约330个基点。
香港上市公司海南美兰国际机场公布，2013年上半年营收为4.0429亿元人民币(6,650万美元)，较上年同期增长14%。净利增长20%至1.8826亿元人民币。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。