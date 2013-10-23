重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，整体市场资金情势宽裕

* 短率贴近低位

* 整体市场资金水位高涨

* 拆入需求疲弱

* 短票发票量明显减少

记者 詹静宜

路透台北10月23日 - 台湾银行间短率周三稳于低位。银行资金调度人士表示，今日整体市场资金持续充裕，资金供给多而拆借需求少，加以短票发行量短少，增添银行间资金去化困难度，致短率贴近区间低位。

他们指出，由于央行周一存单发行余额减少上千亿台币，至今银行间资金水位仍高涨难消，加以外资持续偏向汇入亦垫高原本就宽裕的资金水位，市场多数认为本月底非属季底，下周迈入月底资金情势仍将维持宽松，短率可望维持在既有低位水准。

“拆入需求少，连票券公司都没什么缺口!”一位当地小型银行资金调度人士说。

票券资调人士指出，银行间仍积极寻求资金去化管道，近期台电标售屡屡出现银行抢标的情况，使得大型票券商未能顺利得标，导致今天短票发行量短少，多数银行都反应今日票量过少无法有效去化银行间资金压力。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.38-0.420%，上日则在0.38-0.430%。

**短票票量明显减少**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，由于昨天没标到台电短票，致周三发票量明显减少，无法满足银行间踊跃的买票需求，原则上短票利率将持平于当前低位。

“除非外资明显汇入，让银行间资金压力加大，不然短票利率会先维持在这里!”一位大型票券交易员称。

大型银行交易员认为，本周央行存单到期量偏多，成为票券商价格竞争的藉口，料月底短票利率可望持稳当前低位，“月底短票利率应该没机会走高”。

票券商提及，今日台电标售168天期短票，金额35亿台币，得标利率区间0.767-0.771%，而昨天台电标售120天期短期票券，金额51亿台币，得标利率区间0.748-0.763%，偏低于市场预期。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位。一周天期短票利率维持在0.63%，但成交量不大。两周天期短票利率则落在0.63-0.64%。

台湾央行周三公布，今日共发行1,719亿台币存单，相较存单到期1,653.8亿台币，存单发行余额增65.2亿。

本周央行存单到期总额为18,568.25亿台币，本周余日落点为周四3,972.90亿及周五861.20亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为447亿台币，累计超额准备为2,022亿，加计前期1%的超额准备为2,838亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致稳定，少数证券商因资金供应充沛令底部利率成交稍多。

市场交易人士指出，本周央行存单到期量高达1.86兆台币，投信、寿险资金量亦维持既有水位，加上今日有阳明海运 公司债30亿台币到期还本，令市场资金水位更形宽松。部分持有阳明海运公司债部位的券商，因到期资金无法去化，也早早结束交易，不再对外借入资金。

〞今天是三多(银行、投信、寿险都多)，市场上丢钱很踊跃。〞一位证券商交易员表示。

也有交易员指出，一此前操作较为保守的大型寿险公司，今日也入市询券，令整体市场的资金状况更形浮滥。不过因相关利率均已近底部的均衡点，且时序又近月底，利率再形滑落的空间有限。

近期市场即将标售的有太子建设和台寿公司债各15和25亿台币；发行的家数、金额都不算太大。紧缩因素方面，周五有中油公司债交割，金额为32亿台币；当日也有296.512亿台币的20年期公债发行。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交渐少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，和上日相差不大。