企业并购：越秀集团收购香港创兴银行一事接近达成协议--消息人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港10月23日 - 熟知内情人士向路透表示，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行 的协议。
该名人士无法确认协议的价格。创兴银行市值为19.6亿美元。
创兴银行为家族经营事业，日本三菱UFJ金融集团 持有9.7%股权；创兴银行曾于8月表示，已经收到一份收购要约，但并未透露收购者资讯。
路透先前报导曾指出，越秀集团即为上述收购方。
该名消息人士称，双方已经接近达成协议，最快可能在本周宣布。
越秀集团驻香港的投资人关系主管Alan Ha在接受电话采访时拒绝置评。创兴银行发言人Edith Chan亦不愿置评。
消息人士不愿具名，因相关讨论并未公开。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。