企业并购：越秀集团收购香港创兴银行一事接近达成协议--消息人士

路透香港10月23日 - 熟知内情人士向路透表示，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行 的协议。

该名人士无法确认协议的价格。创兴银行市值为19.6亿美元。

创兴银行为家族经营事业，日本三菱UFJ金融集团 持有9.7%股权；创兴银行曾于8月表示，已经收到一份收购要约，但并未透露收购者资讯。

路透先前报导曾指出，越秀集团即为上述收购方。

该名消息人士称，双方已经接近达成协议，最快可能在本周宣布。

越秀集团驻香港的投资人关系主管Alan Ha在接受电话采访时拒绝置评。创兴银行发言人Edith Chan亦不愿置评。