路透基点：大唐电信寻求10亿元人民币三年期定期贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)正在募集10亿元人民币的三年期定期贷款。
该笔贷款由北京银行牵头，分为等额的A、B两个部分。大唐电信集团财务有限公司和中国招商银行承贷A部分，将于本月底签约。B部分仍在市场中筹组，定于今年年底敲定。
两部分贷款综合收益均略低于中国人民银行(PBOC)利率的100%，每半年不等额偿还。
资金用于营运资本和偿还股东债务。
借款公司在上海上市，大股东为大唐电信科技产业集团，后者是一家大型高科技国企。
8月3日，大唐电信宣布将发布最多达8亿元人民币的债券，期限不超过七年。
该公司公布称，今年上半年净亏损7,920万元人民币。截至6月底，该公司总资产为92.2亿元人民币。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。