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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 18:42 BJT

路透基点：大唐电信寻求10亿元人民币三年期定期贷款--RLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)正在募集10亿元人民币的三年期定期贷款。

该笔贷款由北京银行牵头，分为等额的A、B两个部分。大唐电信集团财务有限公司和中国招商银行承贷A部分，将于本月底签约。B部分仍在市场中筹组，定于今年年底敲定。

两部分贷款综合收益均略低于中国人民银行(PBOC)利率的100%，每半年不等额偿还。

资金用于营运资本和偿还股东债务。

借款公司在上海上市，大股东为大唐电信科技产业集团，后者是一家大型高科技国企。

8月3日，大唐电信宣布将发布最多达8亿元人民币的债券，期限不超过七年。

该公司公布称，今年上半年净亏损7,920万元人民币。截至6月底，该公司总资产为92.2亿元人民币。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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