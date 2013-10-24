路透调查：中国今年经济成长率预计7.6%，明年呈现“前高后低”

* 中国今年经济成长率预计7.6%

* 明年料前高后低，全年增速7.4%

* 通胀温和可控，今明两年料为2.7%和3.1%

* 今明两年存贷款基准利率料持稳不变

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路透北京10月24日 - 中国三季度经济增速如期反弹，成功止住此前连续两个季度放缓走势。路透最新季度调查结果显示，今年中国经济成长率预计为7.6%，超过年初设定的7.5%增长目标；明年则料呈现“前高后低”走势，成长率为7.4%。

通胀方面，今年全年居民消费价格指数（CPI）涨幅预计为2.7%，远低于年初设定的3.5%目标；明年通胀将温和上升但仍在可控范围内，预计全年升幅3.1%。

而在经济企稳、通胀可控背景下，调结构、促改革仍将是主基调。货币政策料继续保持审慎，存贷款基准利率直到明年年底预计都将持稳不变，不过存款准备金率到明年四季度可能下调50基点至19.5%。

“对增长走势不喜不悲，维持GDP同比增速7.5%-8.0%可持续到明年二季度的判断，”中金首席经济学家彭文生指出，“政府不会持续刺激投资增长，房地产泡沫和金融风险制约货币政策放松空间，限制了增长反弹幅度。”

他认为，食品价格的短期回升不会导致中期政策的紧缩，近期央行公开市场净回笼主要为了对冲巨额的资本流入，货币政策仍维持中性。

海通证券日前宣布将四季度中国经济成长率预估上修为7.5%，但维持未来经济增速趋于回落的判断不变，预计明年GDP增速降至7.2%，且前高后低。

根据路透最新调查结果，分析师目前预计四季度中国经济增长7.5%，明年前两个季度增速持稳在7.5%不变，但三四季度料分别回落至7.4%和7.3%。而在路透7月中旬进行的上次季度调查中，分析师原本预计今明两年经济增速都在7.5%，CPI涨幅预估分别为2.6%和3.3%。

中国政府自7月开始出台一系列稳增长政策，扶助三季度经济增速成功反弹至7.8%。虽然经济基本面向好趋势未改，但从9月单月数据来看，经济增长已经有放缓迹象，“微刺激”政策效应料暂告一段落。

中国国家信息中心首席经济师范剑平日前亦表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，料维持在7.6%左右，今年全年则保持在7.6-7.7%；明年增速破八的可能性并不大，经济还会继续保持平稳，预计增速在7.5%左右。

华创证券研究所副所长、宏观首席分析师华中炜指出，“保增长”任务已无虞，这为即将召开的十八届三中全会将重点从增速转向改革和效率提供了较好的背景，但需关注通胀略有升温后货币政策可能出现的微调。

“基建和制造业投资等拉动经济增长的传统动力依然在衰减，而改革对经济所形成的新刺激却尚处于蓓蕾期，在货币环境中性偏紧的大背景下，依然不能对四季度和明年初经济的持续回升抱过多期望，”他说，“考虑到基数开始抬高的因素，增速存在下行压力。”