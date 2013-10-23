美国数据：10月18日止当周抵押贷款申请下跌0.6%--MBA

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约10月23日 - 周三公布行业报告显示，最近一周美国房屋抵押贷款申请小幅下滑，再融资需求下滑抵消了购房贷款需求小幅升温的影响。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月18日止当周涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下跌0.6%。10月11日止当周为上升0.3%。
美国政府此前关门，在上周后半段结束关门窘境。美国政府关门使得市场关注财政政策，一些分析师担忧会拖累经济。
MBA此前指出，政府关门影响到抵押市场。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率走低7个基点至4.39%。为6月以来最低。
再融资申请指数跌1.3%。衡量购房贷款申请的指标增长0.7%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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