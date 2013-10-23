马来西亚期市：棕榈油期货涨至近两个月高位，市场预计产量开始放缓

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡10月23日 - 周三马来西亚棕榈油期货由跌转升，涨至近两个月最高，因投资者预计马来西亚棕榈油产量将开始季节性放缓。
产量一般在下半年增长，在10月达到峰值，随着棕榈树休整以及雨季到来，产量接近年底开始放缓。
不过周二一组种植者预计，10月1-20日产量下滑10.5%，引发市场预期期末库存可能在今年不会超过200万吨。
美国和中国的豆油在尾盘也上涨，支撑棕榈油市场。
美国12月豆油期货 在亚洲尾盘上涨0.4%，大连商品交易所成交最活跃的1月合约 上涨0.2%。
一吉隆坡当地经纪商品公司交易员称，“10月产出下滑的消息是市场上涨原因。”
指标1月棕榈油期货 在尾盘交易中涨至每吨2,485马币(林吉特)，创8月28日以来最高，结算价报2,482马币。
总成交量为32,615口，小幅低于均值35,000口。(完)
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(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。