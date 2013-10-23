美国热股：康宁与三星旗下Samsung Display达成合作协议，股价盘初大涨近15%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透10月23日 - 在一个技术快速发展的行业，三星电子 为了通过新产品来领先苹果 等竞争对手，采取行动抓紧对重要电子零部件供应的控制。 三星集团旗下未上市的公司Samsung Display未来有机会成为美国康宁公司 最大股东。康宁与Samsung Display达成协议，买断双方在1995年创建的液晶显示器(LCD)面板合资。Samsung Display则取得康宁7.4%股权。康宁是防刮玻璃Gorilla Glass制造商，这种玻璃大量用于移动产品。
康宁周三盘初大涨14.79%，报17.64美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。