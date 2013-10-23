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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 21:44 BJT

美国热股：康宁与三星旗下Samsung Display达成合作协议，股价盘初大涨近15%

路透10月23日 - 在一个技术快速发展的行业，三星电子 为了通过新产品来领先苹果 等竞争对手，采取行动抓紧对重要电子零部件供应的控制。 三星集团旗下未上市的公司Samsung Display未来有机会成为美国康宁公司 最大股东。康宁与Samsung Display达成协议，买断双方在1995年创建的液晶显示器(LCD)面板合资。Samsung Display则取得康宁7.4%股权。康宁是防刮玻璃Gorilla Glass制造商，这种玻璃大量用于移动产品。

康宁周三盘初大涨14.79%，报17.64美元。(完)
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