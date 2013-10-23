版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 22:41 BJT

美国热股：Juniper Networks重挫逾6%，之前公布的季度获利大幅上升

路透10月23日 - Juniper Networks 公布季度获利增长近六倍，因电信服务提供商的网络设备需求反弹。之前有几家券商调高了Juniper Networks的目标价。

Juniper Networks周三早盘下挫6.29%，报19.07美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐