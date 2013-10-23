国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国四季度料将恢复出口

路透新加坡10月23日 - 周三亚洲柴油裂解价差下跌，行业消息人士称，因市场预计中国主要炼厂第四季会恢复大规模出口，而现货需求依然不温不火。

消息人士还称，但关于肯尼亚和坦桑尼亚将很快寻求现货的预期，令市场跌幅有限。

路透数据显示，11月柴油裂解价差跌0.42美元至每桶16.25美元。

消息人士称，在10至12月间，中石化可能每月出口约30万吨柴油。

消息人士还称，预计中石油也将在第四季恢复柴油出口，但规模可能不大。

新加坡市场达成三笔柴油交易。

兴隆向维多售出15万桶含硫500 ppm的柴油，11月7-11日装运，价格为每桶较11月6-12日新加坡报价均价高出1美元。

维多从BP买入25万桶含硫500 ppm的柴油，11月18-22日装运，价格为每桶较新加坡报价高出0.90美元。

嘉能可从BP买入25万桶含硫500 ppm的柴油，11月13-17日装运，价格为每桶较新加坡报价高出0.90美元。(完)

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