国际油市：亚洲石脑油市场走强，多因素顶起牛市

路透新加坡10月23日 - 韩国的一笔交易显示出亚洲石脑油市场走强。

亚洲石脑油2014年1月上半月和2013年12月上半月价差，也小幅上涨3.6%创三个月高位每吨7.25美元。

Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP)向西方贸易商行售出第一批船货，10月末从朱拜勒(Jubail)装运。由于自身对石脑油的需求，其不会例行出售石脑油。

韩国S-Oil Corp售出12月石脑油，离岸价(FOB)为每吨较日本报价高出约15美元，是11月船货的两倍。

但是买家细节信息尚不清楚。

由于市场有利卖家，韩国乙烯制造商Lotte Chemical旗下位于马来西亚的Titan决定放弃购买12月上半月船货，因卖单有限且价格很高。

“唯一的不利因素就是发往东方的船货很多。”一交易商称，其还表示其他所有因素都支撑未来是牛市。

这些因素包括包括日本在内的亚洲需求升温，另外受欧洲冬季需求影响，替代品液化石油气(LPG)减少。

上述交易员称，“我想价格会飙升，且从现在到整个1月对于买家而言都是个严峻的市场。”(完)

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