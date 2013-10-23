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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 21:46 BJT

美国热股：礼来小涨，受助于季度获利超预估

路透10月23日 - 礼来 公布季度获利优于预期，受助于成本削减和畅销抗抑郁药品Cymbalta价格大幅上调。

礼来周三盘初小幅上涨0.74%，报50.52美元。(完)
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