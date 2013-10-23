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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 21:52 BJT

美国热股：全美航空集团上涨近1%，所得税拨备金拖累季度获利

路透10月23日 - 全美航空集团(US Airways Group) 周三公布季度获利走低，因用于所得税的拨备金额提高。全美航空集团希望同美国航空合并，以组建全球最大的航空公司。

全美航空集团周三盘初上扬0.96%，报21.74美元。(完)
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