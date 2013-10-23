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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 22:26 BJT

美国热股：伊坎因投资Netflix而获利丰厚，后者股价早盘上升

路透10月23日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)因为选择Netflix 而赚得盆满钵满。就在14个月前，伊坎买入了逾9%的Netflix股份，而如今他持有股票的涨幅已经达到惊人的457%。

Netflix周三早盘上扬2.68%，报331.01美元。(完)
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