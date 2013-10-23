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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 22:25 BJT

欧元区数据: 10月消费者信心指数升至负14.5，9月为负14.9

路透布鲁塞尔10月23日 - 欧盟执委会周三公布的数据显示，欧元区10月消费者信心增长幅度略低于预期，但仍足以使欧元区经济可持续复苏的希望增强。

欧盟执委会公布，欧元区10月消费者信心指数为负14.5，9月为负14.9，略低于市场预期的改善至负14.4。

此为2011年7月来最好的读数，当时为负11.2。

欧盟27国的10月消费者信心指数持平在11.7，在9月首次超过长期均值，为2011年夏天来首见。(完) (编译 利棣儿；审校　母红)
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