欧元区数据: 10月消费者信心指数升至负14.5，9月为负14.9

路透布鲁塞尔10月23日 - 欧盟执委会周三公布的数据显示，欧元区10月消费者信心增长幅度略低于预期，但仍足以使欧元区经济可持续复苏的希望增强。

欧盟执委会公布，欧元区10月消费者信心指数为负14.5，9月为负14.9，略低于市场预期的改善至负14.4。

此为2011年7月来最好的读数，当时为负11.2。