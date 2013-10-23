加拿大央行：维持利率不变，完全放弃需收紧政策或使利率正常化的措辞

路透渥太华10月23日 - 加拿大央行周三一改18个月的需要升息言论，巨大的政策转变凸显经济成长低于预期以及持续低通胀的风险。

加拿大央行维持指标利率在1%不变，该行维持利率在该水准已超过三年。

但自2012年4月来首次，央行在声明中完全放弃了任何最终升息的言论，抑或9月所用的措辞“使利率正常化”。

加拿大央行在声明中表示，过去一年半通胀低于该行2%目标的事实意味着“通胀下行风险的重要性再度增加”。

“但也必须考虑家庭债务水平高度失衡进一步恶化的风险，”央行称，并指出该行认为围绕预估通胀路径的风险将是平衡的。

“考量到上述因素，央行认为目前正在实施的大规模货币政策刺激仍然适合。”

加拿大央行称，将恢复全产能和通胀达到2%的预期推迟6个月，至2015年底。

加拿大央行并下调成长预期，预计第三季成长1.8%(之前预期为3.8%)；第四季成长2.3%(之前预期为2.5%)；2013年成长1.6%(之前预期为1.8%)；2014年成长2.3%(之前预期为2.7%)。下调2015年成长预期至2.6%，之前预期为成长2.7%。(完)