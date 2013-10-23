欧洲股市：结束九日连升收低，受欧洲央行对银行更严格压力测试计划打压

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%

* STOXX银行股指数重挫2.1%，为两个月内最大单日跌幅

* 西班牙和意大利银行股受ECB计划打击最大

* 喜力和意法半导体公布业绩后下滑

路透伦敦10月23日 - 欧洲股市周三结束九日连升收低，受欧洲央行拟对欧元区银行进行更严格压力测试的计划打压，且多家企业公布的业绩和财测疲弱。

STOXX Europe 600银行股指数 重挫2.1%，为两个月最大单日跌幅，此前欧洲央行表示，明年将对欧元区大型银行进行较预期更大范围的资产质素评估，这可能导致这些银行需要增资。

Ashburton全球股市主管Veronika Pechlaner表示，令人意外的是压力测试中银行所持公债资产将被严格评估。

银行股从周二触及的两年高位回落，西班牙和意大利银行遭遇的打击最大，因其持有大量本国主权债，且资产负债表较其他一些北欧银行普遍疲弱。

西班牙IBEX指数 和意大利FTSE MIB指数 分别下挫1.8%和2.4%，均为8月来表现最差的一天。

金融股拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,279.99点，从五年高位回软。

但跌幅居前的个股都是受业绩不佳拖累，喜力 下调全年盈利预估后股价下挫4.5%。

意法半导体 公布疲弱季度业绩后股价急跌8.9%。