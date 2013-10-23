欧洲股市：结束九日连升收低，受欧洲央行对银行更严格压力测试计划打压

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%
* STOXX银行股指数重挫2.1%，为两个月内最大单日跌幅
* 西班牙和意大利银行股受ECB计划打击最大
* 喜力和意法半导体公布业绩后下滑
路透伦敦10月23日 - 欧洲股市周三结束九日连升收低，受欧洲央行拟对欧元区银行进行更严格压力测试的计划打压，且多家企业公布的业绩和财测疲弱。
STOXX Europe 600银行股指数 重挫2.1%，为两个月最大单日跌幅，此前欧洲央行表示，明年将对欧元区大型银行进行较预期更大范围的资产质素评估，这可能导致这些银行需要增资。
Ashburton全球股市主管Veronika Pechlaner表示，令人意外的是压力测试中银行所持公债资产将被严格评估。
银行股从周二触及的两年高位回落，西班牙和意大利银行遭遇的打击最大，因其持有大量本国主权债，且资产负债表较其他一些北欧银行普遍疲弱。
西班牙IBEX指数 和意大利FTSE MIB指数 分别下挫1.8%和2.4%，均为8月来表现最差的一天。
金融股拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,279.99点，从五年高位回软。
但跌幅居前的个股都是受业绩不佳拖累，喜力 下调全年盈利预估后股价下挫4.5%。
意法半导体 公布疲弱季度业绩后股价急跌8.9%。
英国富时100指数 收低0.32%，至6,674.48点；德股DAX指数 收低0.31%，报8,919.86点，法国股市CAC 40指数 收低0.81%，报4,260.66点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。