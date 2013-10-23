澳新经济指标预测--10月24日-10月31日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 10月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话 10月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布。 10月28日当周 10月28日(一) 暂无重要经济数据预定公布。 10月29日(二) 澳洲央行总裁史蒂文斯在花旗集团于悉尼召开的年度会议上发表讲话 10月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.4% 10月31日(四) 0000 新西兰国民银行企业信心调查 10月 -- +1.4% 0030 澳洲出口物价 第三季 -- -0.3% 进口物价 -- -0.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 -- -4.7% 0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.3% (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。