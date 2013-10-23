澳新经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 10月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话 10月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布。 10月28日当周 10月28日(一) 暂无重要经济数据预定公布。 10月29日(二) 澳洲央行总裁史蒂文斯在花旗集团于悉尼召开的年度会议上发表讲话 10月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.4% 10月31日(四) 0000 新西兰国民银行企业信心调查 10月 -- +1.4% 0030 澳洲出口物价 第三季 -- -0.3% 进口物价 -- -0.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 -- -4.7% 0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.3% (完)