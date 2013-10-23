《焦点》美国9月进口物价上升，但输入型通胀压力没有增加迹象

“美联储没有理由担心通胀，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“量化宽松有可能会持续到明年。”

上个月，进口石油价格上涨0.8%，8月修正为上涨1.9%。进口食品价格上涨0.5%，8月修正为涨0.3%。

另外，进口资本财价格持平8月，进口汽车价格亦持平前月。汽车价格较上年同期下跌1.2%，为1981年6月有此项纪录以来的最大同比跌幅。

劳工部报告亦显示，9月出口物价七个月来首次上升，升幅为0.3%。8月出口物价下跌了0.5%。

出口物价受到了农产品价格的提振，农产品价格在8月大幅下跌后，9月上涨0.7%。虽然9月农产品出口价格按月上涨，但按年下跌了6.3%，为2009年10月来最大跌幅。